G.Saray’ın da ilgilendiği Ademola Lookman için Fenerbahçe bütün imkânlarını seferber etti.

Yönetici Ertan Torunoğulları, sportif direktör Devin Özek ile birlikte bu hafta İtalya’ya giderek Atalanta ile görüşecek.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı lacivertliler, 40 milyon avro talebi 30 milyon+bonuslara indirmeyi ve transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Anlaşma sağlanırsa Lookman, Afrika Kupası’nın ardından direkt İstanbul’a gelerek imza atacak.

