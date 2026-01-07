Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Lookman harekatı: Direkt İstanbul’a gelebilir
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman için tüm imkânlarını seferber etti.
Yönetici Ertan Torunoğulları, sportif direktör Devin Özek ile birlikte bu hafta İtalya’ya giderek Atalanta ile görüşecek.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sarı lacivertliler, 40 milyon avro talebi 30 milyon+bonuslara indirmeyi ve transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Anlaşma sağlanırsa Lookman, Afrika Kupası’nın ardından direkt İstanbul’a gelerek imza atacak.
