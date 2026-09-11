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Spor

Alvaro Morata'dan Victor Osimhen'e övgü yağmuru: Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri

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Galatasaray'ın eski golcüsü Alvaro Morata, yarım sezon birlikte forma giydiği Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 33 yaşındaki İspanyol santrfor, dünyaca ünlü Nijeryalı yıldızın kalitesine vurgu yaptı.

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Futbol kariyerine La Liga 2 ekiplerinden Leganes'te devam eden Alvaro Morata, eski takımı Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarad bulundu.

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"GALATASARAY HARİKA BİR KULÜP"

Sporty TV’ye konuşan 33 yaşındaki İspanyol santrfor, "Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray’dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen" sözlerini sarf etti.

Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiGalatasaray formasıyla 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

"NE ADAM AMA"

Alvaro Morata, "Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor’un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki ‘Topu boşluğa at, ben golü atarım’ gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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