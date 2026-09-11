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Masada başlayan tartışma sokağa taştı! Belediye müdürü ile mimarın kavgası kamerada

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve haritacı ağabeyi ile bir mimar arasında sokak ortasında yaşanan şiddetli kavga güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre bir işletmede oturdukları sırada başlayan sözlü tartışmanın ardından masadan kalkarak uzaklaşmaya çalışan mimar, peşinden gelen müdür ve ağabeyi tarafından darp edildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak darp raporu alan mimar şahıslardan şikayetçi olurken; sokağı karıştıran ve itişmelerle büyüyen o gergin anlar çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Geyve
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