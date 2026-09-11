Trabzonlulara yönelik paylaşım sonrası Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve farklı toplum kesimlerini karşı karşıya getirebilecek ifadeler kullandığı belirtilen Ertuğrul Kaya hakkında resen soruşturma başlattı. Kaya’nın gözaltına alınması için talimat verilirken, 25 Ağustos’ta yurt dışına çıktığının tespit edildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Ertuğrul Kaya hakkında harekete geçti.
Kaya’nın Trabzonlulara yönelik ifadelerinin provokatif nitelikte olduğu ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik içerik taşıdığı değerlendirilerek resen soruşturma başlatıldı.
GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında Kaya’nın sosyal medya paylaşımlarının kaldırılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edildi.
Başsavcılık tarafından ayrıca Ertuğrul Kaya’nın gözaltına alınması için talimat verildi.
25 AĞUSTOS’TA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
Yapılan incelemelerde Kaya’nın 25 Ağustos tarihinde Türkiye’den yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Şüphelinin bulunduğu yerin belirlenmesine ve soruşturma kapsamındaki işlemlere ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
SAVCILIĞIN TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI
11 Eylül 2026 tarihli “Re’sen Soruşturma Tutanağı'nda, Instagram’daki @dilkuscussu rumuzlu hesaptan yapılan bazı video paylaşımlarının incelemeye alındığı belirtildi.
Tutanakta, şüpheli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçlaması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.
TRABZONLULARI HEDEF ALAN PAYLAŞIMI SORUŞTURMA KONUSU OLDU
Soruşturmaya konu paylaşımda Kaya’nın Trabzonlulara yönelik ağır ifadeler kullandığı; Uzungöl’deki Arapça tabelalar üzerinden Kürt vatandaşlarla karşılaştırma yaparak tepki çeken sözler sarf ettiği belirtildi.
Kaya’nın paylaşımında farklı toplum kesimleri arasında gerilime neden olabilecek ifadeler kullanması üzerine savcılığın resen harekete geçtiği bildirildi.