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Spor

Tanju Çolak'tan İsmail Kartal yorumu: Kendini geliştirememiş

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Tanju Çolak'tan İsmail Kartal yorumu: Kendini geliştirememiş

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde oda arkadaşı olan teknik direktör İsmail Kartal hakkında, "Severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış" dedi.

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Tanju Çolak, memleketi Samsun'da kan bağışında bulundu. Kan bağışının acil değil, her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken eski milli futbolcu, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeler hakkında düşüncelerini aktardı. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, yıldız golcüler ve teknik direktörler hakkındaki görüşlerini belirten Çolak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tanju Çolak: Kan bağışı acil değil, her zaman ihtiyaç
Başlık ResmiTanju Çolak: Kan bağışı acil değil, her zaman ihtiyaç
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"ŞAMPİYONLUK YARIŞI 3 TAKIM ARASINDA GEÇER"

Sezon öncesindeki şampiyonluk adaylarının arasına Beşiktaş'ın da katıldığını ifade eden Tanju Çolak, "İsviçre İstatistik Kurumu verilerine göre dünyadaki 48 efsane golcüden biriyim. Süper Lig'in çok başındayız. 4 hafta geride kaldı. Daha çok sular akacak. Aziz Yıldırım gibi bir efsane başkan var. Ömrünü futbola verdi. Taktiksel olarak değil ama futbolu iyi bilir. Şu anda şampiyon ‘şu olur' demek kolay değil. Sezon başında 2 şampiyonluk adayım vardı ama şu anda 3'e çıktı. Beşiktaş, bende farklı düşüncelere yer vermeye başladı. İstek, arzu, taktiksel plan ve hocasıyla şampiyonluk adaylarım arasına girdi. Şampiyonluğun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da Mohamed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi önemli. Takım da iyi oldu ama lige iyi başlamadılar. Teknik Direktör ayrılığı yaşadılar. Fatih Tekke ayrıldıktan sonra farklı bir galibiyet aldılar. Bu tepki-etki meselesidir. Futbolcu, hoca arasındaki sorunun bir sonucudur. Fenerbahçe'yi yenen Gençlerbirliği'ni 5-0 yendiler. Paul Onuachu tekrar sahne aldı. Futbolcu kötü oynayıp, gol atamadığında teknik direktöre yazar. O yüzden Fatih Tekke gitmiştir. Onuachu, o golleri atsa Fatih Tekke hala görevinin başındaydı. Bence erken istifa etti" diye konuştu.

"KARTAL İLE FENERBAHÇE GELECEĞİ GÖRMÜYORUM"

Fenerbahçe'de futbolcu olduğu dönemde 1,5 yıl İsmail Kartal ile oda arkadaşlığı yaptığını ifade eden ve şu anki hocalık performansını değerlendiren Çolak, "İsmail Kartal ile Fenerbahçe geleceği görmüyorum. Aziz Yıldırım çok kesin konuştu ama başarısızlıkta ne kadar Kartal'ın arkasında durabilecek? Türkiye'de teknik direktörlerin arkasında hep dururlar, zamanı geldiği zaman da yollarlar. Türkiye'de sistem böyle. Başarısızlık hep teknik adama yazar. Transferleri teknik direktör yapmışsa yönetim haklıdır. Tersi bir durum varsa teknik direktörün suçu yoktur. Fenerbahçe'ye transfer olduğumda İsmail Kartal oda arkadaşımdı. 3,5 yıllık Fenerbahçe kariyerimin 1,5 senesinde İsmail Kartal ile oda arkadaşlığı yaptım. Severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış. Fenerbahçe'yi bıraktığı süreçten tekrar göreve geldiği süreye kadar futbolu daha geliştirmeliydi. Geliştirmediğini görüyorum. Hala sorunlar yaşanıyor. Marco Asensio ve diğerleriyle sorunlar yaşanıyor. Futbolcu istediğinde teknik direktörün kellesini alır. Gol atmaz, pas geçer, topu kontrol etmez. Futbol aklını kullanmadığı zaman da kötülük teknik direktöre yazar. Kaliteli, skoru değiştiren oyuncuları biraz kucaklamak, sarılmak, saygı duymak ve sevgi göstermen lazım. Onun kaprisini çekeceksin. Çünkü o, skoru değiştirir. İsmail Kartal ile başarı gelmesi çok zor. ‘5-6 maç sonra Tanju Çolak demişti' dersiniz. Önceki 3-4 gün önce İsmail Kartal'ın Roma maçındaki beraberlik ve mağlubiyette istifa edebileceğini söylemiştim. Dediğim çıktı. Şişe atılma meselesine hakim değilim. Yapılan hareket çok çirkindir" şeklinde konuştu.

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"MONTELLA DIŞINDA KİMSE SANTRFORSUZ OYNAMIYOR"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın santrforsuz bir oyun tercih ettiğini ve Milli Takımın başında durmaması gerektiğini de belirten Çolak, ayrıca şunları söyledi:

Benden başka altın ayakkabı alabilecek bir Türk santrfor çıkacağını sanmıyorum. Türkiye'de santrfor var mı? A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bile santrforsuz oynuyor. Dünyada hiçbir teknik direktör santrforsuz oynamıyor ama Montella oynuyor. Santrforsuz sistem kalmadı. Bunu denemeyen kimse kalmadı. Barcelona, Bayern Münih santrforsuz nasıl oynanır diye en az 1 yıl denedi. Santrforsuz oyunda golü kim atacak? Bugün Galatasaray'da sıkıntı ne? Osimhen yok. Koşu yapan, gol atan, pres yapan, topu tutan bir tek o var. Santrfor orada olmazsa top da o bölgeye gitmiyor. Hala santrforsuz oynanıyor ve öyle oynamaya devam edeceğini beyan ediyor.


Futbolculuk kariyerinde 284 maça çıkan Tanju Çolak, 254 defa fileleri sarsarken; Altın Ayakkabı ve 9 Türkiye Ligi gol krallığı kazandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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