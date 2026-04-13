Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun'da ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek, sporun ve disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekti. Çolak, "Mücadele, her alanda olduğu gibi spor branşlarında da sizi başarıya taşıyacaktır" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Tanju Çolak, Okul Müdürü Hakan Şaroğlu ile birlikte Samsun birincisi olan okul hentbol takımını tebrik etti. Törende sporculara madalyalarını takdim eden 'Altın Ayakkabı' sahibi eski futbolcu, öğrencilerin sevincine ortak oldu.

"BAŞARININ TEMELİNDE DİSİPLİN GELİR"

Program kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Çolak, öğrencilerle futbolculuk dönemine dair deneyimleri paylaştı. Sporun hayat üzerindeki etkisine değinen Tanju Çolak, başarıya ulaşmanın temelinde disiplinli çalışma ve mücadele azminin yer aldığını vurguladı.

Etkinliğin sonunda "Gerçek Kral Tanju Çolak" kitabını imzalayan eski futbolcu; öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

