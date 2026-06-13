2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, uluslararası basının gözü Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'na çevrildi.

Hindistan merkezli NDTV, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yayımladığı D Grubu analizinde Türkiye'ye ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibe geniş yer ayırdı.

Hint basını yazdı: Dünya Kupası'nda Amerika'nın en kırılgan noktası Türkiye'nin önünde duruyor!

"BEŞ TURNUVALIK HASRET BİTTİ"

NDTV Spor Masası, Ay-yıldızlıların geçmişteki büyük başarılarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ay-Yıldızlılar 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmiş, ancak bu yıl play-off'ta Kosova'yı yenerek elemeyi geçene kadar beş Dünya Kupası'nı kaçırmıştı. 1954'te ilk kez turnuvaya katılan Türkler için bu, sadece üçüncü Dünya Kupası katılımı olacak."

Hint basını yazdı: Dünya Kupası'nda Amerika'nın en kırılgan noktası Türkiye'nin önünde duruyor!

Analizde, teknik direktör Vincenzo Montella’nın Eylül 2023'te görevi devraldıktan sonra takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıyan başarısına dikkat çekilirken, "Türkiye, Dünya Kupası finallerine ulaşabilmek için play-off turlarında Romanya ve Kosova engellerini büyük bir direnç göstererek aşmak zorunda kaldı. Bu zorlu yoldan gelen Ay-Yıldızlılar, grupta hafife alınamayacak bir ekip" denildi.

Hint basını yazdı: Dünya Kupası'nda Amerika'nın en kırılgan noktası Türkiye'nin önünde duruyor!

HAKAN ÇALHANOĞLU VE KEREM AKTÜRKOĞLU’NA ÖZEL PARANTEZ

NDTV, D Grubu'nda öne çıkan oyuncular arasında ABD'den Christian Pulisic ve Avustralya'dan Matthew Ryan'ın yanı sıra Türkiye'nin yıldızlarına da yer verdi:

"Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübesi ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol atma ihtimali Türkiye'yi D Grubu'nda dikkatle takip edilmesi gereken takımlardan biri haline getiriyor. Hakan'ın milli formayla 22, Kerem'in ise 15 golü bulunuyor. Christian Pulisic ve Matthew Ryan ile birlikte grubun öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyorlar. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım formasıyla 22 golü bulunurken, Kerem Aktürkoğlu da Kosova karşısında attığı galibiyet golü dahil 15 gole ulaştı. D Grubu'nda öne çıkan oyuncular arasında ABD'den Christian Pulisic, Avustralya'dan Matthew Ryan ile Türkiye'den Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Takımın hücum hattındaki dinamizm, ev sahibi ABD’nin istikrarsız performansıyla birleştiğinde, Türkiye’nin gruptaki şansını ciddi şekilde artırıyor." değrlendirmesine de yer verdildi. Nitekim NDTV’nin grup sıralaması tahmininde Türkiye, Avustralya ve Paraguay’ı geride bırakarak ikinci sıradan son 16 turuna adını yazdıran takım olarak öngörülüyor.

Hint basını yazdı: Dünya Kupası'nda Amerika'nın en kırılgan noktası Türkiye'nin önünde duruyor!

EV SAHİBİNE GEÇEN YILDAN KALAN MESAJ

ABD'nin ev sahibi avantajına rağmen kusursuz bir tablo çizmediğine değinilen analizde, Amerikan Milli Takımı'nın özellikle kaleci rotasyonu ve fiziksel dayanıklılık konularında soru işaretleri taşıdığı ileri sürüldü:

"Amerikalılar, 1980'lerden bu yana en zayıf kaleci kadrosuna sahip ve Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan tek stoperleri Chris Richards. ABD, geçen yıl bu üç rakiple de hazırlık maçları oynadı; Haziran ayında Türkiye'ye 2-1 yenilirken, geçen sonbaharda Avustralya ve Paraguay'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etti. ABD, Dünya Kupası öncesinde istikrarsız bir performans sergiledi."