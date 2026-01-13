Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen eski milli futbolcu Tanju Çolak, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, çocuklar için kaleme aldığı 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabını hediye olarak verdi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Çolak'a eğitim konusuna verdiği destek ve önem için teşekkür etti.

Tanju Çolak - Vali İdris Akbıyık

"BİR KİTAP, BİR İNSAN PROJEMİZ VAR"

Eğitim çalışmalarını her zaman öncelik olarak gördüklerini belirten Vali Akbıyık, "Bir Kitap, Bir İnsan projemiz var. İnsan kitap kadar kıymetlidir. Hem okuyacağız hem de okutacağız. Tanju Çolak da iki gündür ilimizde öğrencilerimizle buluşuyor" dedi.

Tanju Çolak, çocuklara yönelik hazırladıkları kitabın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Çocukları çok sevdiğini ve 'Gerçek Kral Tanju Çolak'ın ilk kitabı olduğunu kaydeden Çolak, ilerleyen dönemde iki kitap daha çıkarmayı planladığını, bunlardan birinin de büyükler için 'Altın Ayakkabıya Giden Yol' olacağını belirtti.

İki gündür Muğla'da gençlerle, öğrencilerle buluştuğunu vurgulayan Tanju Çolak, kitap okumanın ve eğitimin önemine dikkati çekti.

