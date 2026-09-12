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Dünya

Filipinler’deki feribot yangınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 35’e yükseldi

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Filipinler’deki feribot yangınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 35’e yükseldi

Filipinler'in başkenti Manila'dan 117 yolcu ve 17 mürettebatla çarşamba günü yola çıkan "MV June Aster" adlı feribotta Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşıldığı sırada gece saatlerinde çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor.

Filipinler’deki feribot yangınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 35’e yükseldi

CAN KAYBI 35'E YÜKSELDİ 

Yangının ardından cuma günü feribota girebilen ekiplerin 30 kişinin cansız bedenine ulaşmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Filipinler’deki feribot yangınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 35’e yükseldi

43 KİŞİ KURTARILDI 

Yangın sırasında 30 yolcu ve 13 mürettebat üyesi olmak üzere 43 kişi kurtarılırken, 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 

Filipinler’deki feribot yangınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 35’e yükseldi

Sahil Güvenlik yetkilileri, zehirli gazlar ve uzun süredir devam eden sıcaklık nedeniyle cuma gününe kadar gemiye çıkamamıştı.

Filipinler’deki feribot yangınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 35’e yükseldi

Kayıp durumdaki 50'den fazla kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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