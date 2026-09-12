Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, üniversite öğrencilerinin KYK yurt açılışları için beklediği tarih de netleşti. KYK yurtları ne zaman açılıyor merak edilirken yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, üniversitelerinin akademik takvimlerine göre belirlenen tarihler doğrultusunda yurtlara yerleşebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yeni dönem öncesinde yurtlardaki hazırlıklar tamamlanırken, öğrencilerin konaklamaya başlayabileceği tarih konusunda da açıklama yapıldı. Yurtlarda barınma hakkı elde eden öğrenciler için başlangıç tarihi, üniversitelerin ders programlarına göre farklılık gösterebilecek. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

KYK yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Üniversitelerin akademik takviminde ders başlangıcı 14 Eylül olan öğrenciler bu tarihten itibaren yurtlarda kalabilecek.

KYK yurtları ne zaman açılıyor? Bu tarihten itibaren öğrenciler yurtta kalmaya başlayabilecek!

Bununla birlikte bütün üniversitelerin ders başlangıç tarihleri aynı olmadığı için öğrenciler açısından farklı bir uygulama da yapılacak. Dersleri 14 Eylül'den daha önce başlayan öğrenciler, eğitimlerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Dersleri 14 Eylül'den daha sonra başlayacak öğrenciler ise üniversitelerinin eğitim başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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