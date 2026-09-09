2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurt başvuru sonuçlarının ilanı ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. Peki KYK yurt kayıtları için son gün ne zaman? Yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci başladı. Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanmasıyla tamamlanıyor.

ÖNCELİKLE İLK KAYIT ÜCRETİ

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Öğrenciler yurda yerleştikten sonra her ay sadece yurt ücreti ödüyor.

Yurt kayıtları için son gün ne zaman? (KYK yurt kayıt takvimi)

DAHA SONRA TAAHHÜTNAME ONAYI

Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış oluyor.

Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden veya KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

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