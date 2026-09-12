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Chelsea-Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11'ler

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Chelsea-Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11'ler

İngiltere Premier Lig'de yeni hafta heyecanı futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Sezonun önemli ekiplerinden Chelsea, sahasında Hull City ile karşılaşmaya hazırlanırken gözler Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleye çevrildi. Chelsea-Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de şekillenmeye başladı.

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Chelsea-Hull City maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Chelsea-Hull City maçı ne zaman?", "Chelsea-Hull City saat kaçta?", "Chelsea-Hull City hangi kanalda?" ve "Chelsea-Hull City canlı yayın nereden izlenir?" sorularına cevap arıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

CHELSEA-HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Chelsea ile Hull City arasındaki mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde ekranlara gelecek.

Chelsea-Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler
Başlık ResmiChelsea-Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler

CHELSEA-HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea ile Hull City arasındaki Premier Lig karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Ligin 4. haftasında Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek. Premier Lig'deki Chelsea-Hull City karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.

Chelsea-Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler
Başlık ResmiChelsea-Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler

CHELSEA-HULL CİTY MUHTEMEL İLK 11

Chelsea: E. Martínez, J. Acheampong, M. Lacroix, W. Fofana, P. Neto, R. Lavia, R. James, J. Hato, C. Palmer, M. Rogers, J. Pedro

Hull City: K. Tzolakis, L. Coyle, N. Mendy, S. Ajayi, J. Egan, R. Giles, M. Belloumi, R. Slater, L. Gourna-Douath, E. Stroud, O. McBurnie

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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