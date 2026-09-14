Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Savcılıklara hızlı müdahale talimatı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelgede, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeden değerlendirilmesi, dijital delillerin hızla toplanması ve gerekli durumlarda erişim engeli tedbirlerinin uygulanması istendi.

Adalet Bakanlığı, çocukların ve gençlerin dijital ortam başta olmak üzere genel ahlaka aykırı ve suç teşkil eden içeriklerden korunmasına yönelik yeni bir genelge yayımladı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelgede, bu tür içerik ve oluşumlara karşı soruşturmaların hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi talimatı verildi.

İHBARLAR GECİKMEDEN DEĞERLENDİRİLECEK

“Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması” başlıklı genelgede, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbar ve bildirimlerin gecikmeksizin ele alınması istendi.

Savcılıkların, suç şüphesi doğuran içeriklerle ilgili gerekli adli işlemleri hızlı şekilde başlatması ve soruşturmaların etkin biçimde yürütülmesi gerektiği belirtildi.

DİJİTAL DELİLLER DERHAL TOPLANACAK

Genelgede dijital ortamdaki delillerin korunmasına da özel önem verildi. İnternet siteleri, sosyal medya platformları ve diğer dijital mecralarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içeriklerin kaybolmasını veya silinmesini önlemek amacıyla dijital delillerin derhal tespit edilmesi ve toplanması istendi.

Soruşturmalarda içeriklerin kaynağının, paylaşan hesapların ve varsa bağlantılı kişi ya da yapıların belirlenmesine yönelik gerekli teknik incelemelerin yapılması talimatlandırıldı.

GEREKLİ HALLERDE ERİŞİM ENGELİ UYGULANACAK

Suç teşkil eden veya çocukların ve gençlerin korunmasını gerektiren içeriklerle ilgili gerekli durumlarda erişimin engellenmesine yönelik tedbirlerin de devreye alınması istendi.

Genelgeyle birlikte savcılıkların, aileyi ve gençleri olumsuz etkileyen suç içerikli oluşumlara karşı daha hızlı hareket etmesi, soruşturmalarda dijital materyallerin güvence altına alınması ve suç içeriklerinin yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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