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Dünya

Duvarlara nefret mesajları yazdılar! Aynı cami ikinci kez saldırıya uğradı

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Duvarlara nefret mesajları yazdılar! Aynı cami ikinci kez saldırıya uğradı

Belçika'nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi, 11 gün içinde ikinci kez İslamofobik saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla nefret mesajları yazılırken, polis saldırının ilk olayla bağlantısını araştırıyor.

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Belçika'nın Schelle bölgesinde bulunan Tawfieq Camisi, kısa süre içinde ikinci kez İslamofobik saldırıya maruz kaldı.

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, caminin yeniden saldırıya uğradığı belirtildi. Paylaşımda, caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslamofobik mesajlar yazıldığı ifade edildi.

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POLİS İLK SALDIRIYLA BAĞLANTISINI ARAŞTIRIYOR

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, saldırıların kapsamlı şekilde soruşturulması ve benzer olayların önlenmesi için somut koruyucu önlemler alınması çağrısında bulundu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre polis, bugün gerçekleştirilen saldırının 4 Eylül'deki ilk olayın failiyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Tawfieq Camisi, 4 Eylül'de de saldırının hedefi olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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