Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli ve milli imkanlarla üretilen geliştirilmiş MPT-76 MH piyade tüfeklerinin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Daha hafif yapısı ve yüksek dayanıklılığıyla öne çıkan tüfek, birliklerde kullanılmaya başlandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen geliştirilmiş milli piyade tüfeği MPT-76 MH'lerin yeni sevkiyatını tamamladı. Yüklü miktardaki teslimatın ardından tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılarak Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere birliklere ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2016 yılında giren MPT-76'nın geliştirilmiş versiyonu olan MPT-76 MH, sahadaki operasyonel ihtiyaçlar dikkate alınarak Türk mühendisleri tarafından yeniden tasarlandı.

DAHA HAFİF, DAHA HAREKETLİ

Yeni model, önceki MPT-76'ya kıyasla yaklaşık 500 gram daha hafif üretildi. Yaklaşık 3 bin 750 gram ağırlığındaki tüfek, ergonomik yapısıyla askerin hareket kabiliyetini artırırken zorlu operasyon koşullarında daha rahat kullanım sağlıyor.

MPT-76 MH, 600 metre etkili menzile sahip bulunurken dakikada 750 mermi atış kapasitesiyle de dikkat çekiyor.

MKE'den Mehmetçiğe dev teslimat! Yeni nesil MPT-76 MH göreve hazır

58 TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MPT-76 MH, 42 NATO standardı ve 16 yerli standart olmak üzere toplam 58 farklı testi başarıyla tamamladı. Silah, kendi kalibresinde bu testlerin tamamını geçen dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor.

MKE'den Mehmetçiğe dev teslimat! Yeni nesil MPT-76 MH göreve hazır

İHRACATTA DA İLGİ GÖRÜYOR

Yüksek dayanıklılığı, güvenilirliği ve hafif yapısıyla öne çıkan MPT-76 MH, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil, dost ve müttefik ülkelerin ordularının da tercih ettiği milli savunma ürünleri arasında yer alıyor. Sahip olduğu teknik özellikler sayesinde tüfek, savunma sanayisinin ihracat potansiyeli yüksek ürünleri arasında gösteriliyor.

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