Anadolu Ajansı
Formula 1 Belçika GP'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 10. etabı Belçika Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.
Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 1.44.361'lik derece elde eden Antonelli, ilk cebe yerleşti.
ANTONELLI 6. KEZ POLE POZİSYONUNDA
Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami, Monaco ve Büyük Britanya'nın ardından 6. pole pozisyonuna ulaştı.
Antonelli'nin 0.317 saniye gerisinde Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de 0.440 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.
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