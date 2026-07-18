Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, birkaç gün içinde transferi resmiyete dökeceği iddia edildi. Siyah beyazlılar ile mali şartlarda el sıkışında tecrübeli yıldızın 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Şu ana kadar Leandro Trossard da dahil olmak üzere altı transfer yapan siyah beyazlılar, transferde en büyük bombasını Mohamed Salah'la patlatmaya hazırlanıyor.

SALAH İLE EL SIKIŞILDI

Bir süredir Mohamed Salah ile temas halinde olan Beşiktaş, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlı yönetim, 2-3 gün içinde oyuncuyla bir araya gelerek transferi resmiyete dökecek. Ayrıca Mısırlı sağ kanat oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

SALAH'IN SEZON KARNESİ

Liverpool formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3150 dakika sahada kalan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Mohamed Salah

LIVERPOOL'DA EFSANE OLDU

2017 yazında Roma'dan transfer edilen Mısırlı oyuncu, Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak taraftarı gönlünde taht kurdu. Salah, Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandı.

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