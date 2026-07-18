İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, göreve gelmesinin ardından ilk resmi uluslararası temasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kuracağı öne sürüldü.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in füze saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyu önüne hiç çıkmayan Mücteba Hamaney'in, ilk yurt dışı temasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmeye hazırlandığı iddia edildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE "GİZEMİNİ" KORUYOR

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, güvenlik protokolleri gereği medya ve kamuoyundan uzak duran dini liderin, ülkedeki durum stabilize olana kadar bu tutumunu sürdüreceği aktarıldı.

TASS muhabirine konuşan kaynak, Tahran-Moskova hattındaki diplomatik önceliği şöyle açıkladı:

"Rusya bizim için son derece yakın bir ülke, Sayın Putin ise İslam Cumhuriyeti'nin yakın bir dostudur. Bu doğrultuda, Dini Lider'in ilk telefon görüşmesini ve ilk yüz yüze toplantısını muhtemelen Başkan Putin ile gerçekleştirmesi öngörülmektedir."

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SALDIRILAR SONRASI GÖREVE GELMİŞTİ

Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail tarafından İran’a düzenlenen kapsamlı hava operasyonları sırasında füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden babası Ali Hamaney’in ardından Uzmanlar Meclisi tarafından ülkenin üçüncü dini lideri olarak seçilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu süreçte Hamaney'e tebrik mesajı göndererek Moskova'nın Tahran yönetimiyle sarsılmaz dayanışma içinde olduğunu ve Rusya'nın güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

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