2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi kadar organizasyonda dağıtılacak para ödülleri de dikkat çekiyor. FIFA'nın açıkladığı ödül havuzuyla birlikte şampiyon takımın elde edeceği gelir ve turnuvadaki ödeme sistemi netleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanırken, turnuvanın para ödülleri de yeniden gündeme geldi. FIFA'nın rekor seviyeye çıkardığı ödül bütçesi kapsamında şampiyon takımın kazanacağı miktar ve katılımcı ülkelere yapılacak ödemeler belli oldu.

FIFA DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ülke federasyonu 50 milyon dolar para ödülü alacak. FIFA tarafından açıklanan ödül dağılımına göre finali kaybeden takım 33 milyon dolar, üçüncü olan takım 29 milyon dolar, dördüncü sırayı alan ekip ise 27 milyon dolar kazanacak.

FIFA, turnuva için toplam 727 milyon dolarlık finansal katkı ayırdı. Bunun 655 milyon doları performansa bağlı para ödülü olarak dağıtılırken, kalan bölüm ise turnuvaya katılan ülke federasyonlarının hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla kullanılacak. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na kıyasla ödül havuzunda yaklaşık yüzde 50 artış yapıldı.

FIFA Dünya Kupası şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2026 Dünya Kupası para ödülleri

Turnuvada sadece şampiyon ve finalistler değil, tüm katılımcı ülkeler de önemli gelir elde edecek. Grup aşamasında elenen takımların federasyonlarına 9 milyon dolar performans ödemesi yapılırken, son 32 turuna kalan ekipler 11 milyon dolar, son 16 turuna yükselenler ise 15 milyon dolar kazanacak. Çeyrek finale kalan takımların ödülü 19 milyon dolar olarak belirlendi.

FIFA ayrıca turnuvaya katılan her ülke federasyonuna hazırlık giderleri için 1,5 milyon dolar ödeme yapacak. Böylece Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin her biri, performansından bağımsız olarak en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.

FIFA Dünya Kupası şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2026 Dünya Kupası para ödülleri

2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ

FIFA'nın açıkladığı ödül tablosuna göre 2026 Dünya Kupası'nda performansa bağlı olarak dağıtılacak para ödülleri şu şekilde olacak:

Şampiyon: 50 milyon dolar

Finalist: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

Çeyrek finalistler (5-8): 19 milyon dolar

Son 16 turu (9-16): 15 milyon dolar

Son 32 turu (17-32): 11 milyon dolar

Grup aşaması (33-48): 9 milyon dolar

Bunun yanında FIFA, turnuvaya katılan tüm federasyonlara hazırlık desteği olarak 1,5 milyon dolar ödeme yapacak. Böylece organizasyona katılma hakkı kazanan her ülke federasyonu, turnuvadaki derecesinden bağımsız olarak en az 10,5 milyon dolar gelir elde etmiş olacak.

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