Sağlık Bakanlığı, istirahat raporlarının dijital ortamda düzenlenmesini sağlayan e-Rapor sistemini devreye aldı. Yeni uygulamayla öğrencilerden memurlara, kamu görevlilerinden esnafa kadar birçok kişi raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Basılı evrak zorunluluğu da büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bakanlık tarafından hayata geçirilen e-Rapor sistemiyle, sağlık kuruluşlarında düzenlenen istirahat raporları belirli istisnalar dışında elektronik ortamda oluşturulmaya başlandı.

Yeni sistem sayesinde daha önce dijital ortamda düzenlenemeyen istirahat raporları da elektronik olarak hazırlanabilecek. Böylece rapor işlemlerinin hem vatandaşlar hem de sağlık kuruluşları açısından daha hızlı ve kolay yürütülmesi hedefleniyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bakanlığın açıklamasına göre e-Rapor uygulamasından öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek erbabı faydalanabilecek. Düzenlenen istirahat raporlarına vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kolayca erişebilecek.

BASILI RAPOR DÖNEMİ SONA ERİYOR

Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler tarafından düzenlenecek elektronik istirahat raporları güvenli şekilde dijital ortamda kayıt altına alınacak. Ayrıca raporların doğruluğu "e-Rapor Doğrulama Servisi" üzerinden kontrol edilebilecek.

Yeni uygulamayla birlikte elektronik olarak hazırlanan raporlar için basılı belge alınmasına da ihtiyaç duyulmayacak. Böylece işlemler daha kısa sürede tamamlanabilecek.

SGK RAPORLARI KAPSAM DIŞINDA

Bakanlık, e-Rapor sisteminin SGK tarafından düzenlenen iş göremezlik raporlarından farklı olduğunun da altını çizdi. 5510 sayılı Kanun kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4/A sigortalı çalışanlar ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının raporları, mevcut uygulamada olduğu gibi SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.

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