2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde "Dünya Kupası finali nerede, hangi statta oynanacak" merak ediliyor. İşte, İspanya-Arjantin finaline dair detaylar...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası sona yaklaşırken gözler final karşılaşmasına çevrildi. Turnuvanın son maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, tarihi mücadeleye ev sahipliği yapacak stat da organizasyonun en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası finali, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. Yaklaşık 80 bin seyirci kapasitesine sahip stat, turnuvanın kapanışına ev sahipliği yapacak ve dünya futbolunun yeni şampiyonu burada belli olacak. FIFA tarafından daha önce açıklanan takvime göre final mücadelesi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Dünya Kupası finali nerede oynanacak? İspanya-Arjantin maçının oynanacağı stat

Karşılaşma, sportif açıdan da birçok ilke sahne olacak. Dünya Kupası tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu finalde karşı karşıya gelecek. Ayrıca FIFA dünya sıralamasının uygulanmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasında bulunan iki milli takım Dünya Kupası finalinde mücadele edecek.

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İspanya ile Arjantin arasındaki final karşılaşması, turnuva boyunca grup ve eleme maçlarına da ev sahipliği yapan New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. FIFA'nın final için seçtiği stat, 2026 Dünya Kupası'nın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapan merkezlerden biri olarak öne çıktı.

Dünya Kupası finali nerede oynanacak? İspanya-Arjantin maçının oynanacağı stat

Final mücadelesinde İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etmeyi hedeflerken, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından dördüncü kez kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Bireysel rekorlar açısından da final büyük önem taşıyor. Lionel Messi forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'nun ardından üç Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise takımını şampiyonluğa taşıması halinde Vittorio Pozzo'nun üst üste iki Dünya Kupası kazanan teknik direktör rekoruna ortak olacak.

Dünya Kupası finali nerede oynanacak? İspanya-Arjantin maçının oynanacağı stat

2026 Dünya Kupası finalinde ayrıca şampiyon olan takımın oyuncularına ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Kupa ve madalyaların yanı sıra hazırlanacak özel tasarım yüzükler daha sonra kişiselleştirilerek şampiyon futbolculara teslim edilecek.

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