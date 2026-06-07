Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermeyen Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan gelen son açıklama, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken transfer sürecine dair önemli ipuçları verdi.

Galatasaray'da mevcut sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme teklifine cevap beklediği süreçte, oyuncunun menajeri Elio Pino'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Mauro Icardi cephesinden kritik açıklama: Menajeri çok net konuştu

GALATASARAY'DAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Yeni sezon planlamaları kapsamında iç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, sözleşmesi biten 33 yaşındaki Mauro Icardi’ye yeni bir kontrat teklifi sundu. Arjantinli oyuncu cephesinden bu teklife henüz resmi bir geri dönüş yapılmazken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Mauro Icardi cephesinden kritik açıklama: Menajeri çok net konuştu

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sürece dair kamuoyunda oluşan belirsizlik üzerine Icardi’nin menajeri Elio Pino, gazeteci Erdem Açıkgöz'e değerlendirmelerde bulundu. Çıkan haberlere ve iddialara değinen Pino, mevcut durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikayenin bin farklı versiyonu ortaya atıldı. Galatasaray taraftarlarının da birçok şeyi anlayabilmesi için doğru zamanda konuşacağım. Şu anda Başkan ile görüşüyorum ve birlikte en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz."

Mauro Icardi cephesinden kritik açıklama: Menajeri çok net konuştu

ICARDI'NİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 47 resmi maça çıkan deneyimli santrfor, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncunun temsilcisi arasındaki temasların önümüzdeki günlerde sonuçlanması ve Icardi'nin geleceğiyle ilgili nihai kararın resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası