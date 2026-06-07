İsrail'in Beyrut'un güneyindeki banliyölere düzenlediği hava saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının ardından konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, İsrail'e 'kararlı ve acı verici bir karşılık verileceğini' söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırısı bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) aktardığı bilgilere göre, iki apartman İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

İsrail cephesinden gelen açıklamada ise saldırının Hizbullah'a ait hedeflere yönelik gerçekleştirildiği savunuldu. Açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Saldırının ardından İran'dan sert tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Beyrut'taki saldırının karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Rızayi, yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin banliyölere yönelik saldırısına kararlı ve acı verici bir karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'e "haddinin bildirilmesi gerektiğini" söyleyen İranlı yetkili, dikkat çeken bir mesaj da vererek, "Bu gece işgal altındaki topraklarda gökyüzünü izleyin" dedi.

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