Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Camide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim”

Camide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de bir camide unutulan takma dişler için asılan ilan görenleri şaşırttı. Olay karşısında cemaat de büyük şaşkınlık yaşarken ilandaki “Şadırvanda takma diş bulunmuştur” yazısı dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Eskişehir Alaaddin Camii'nin camlarına asılan "Şadırvanda takma diş bulunmuştur" yazısı dikkat çekti. Caminin bazı camlarına ve şadırvana asılan yazının ise abdest alan bir vatandaşın dişlerini şadırvanın üzerine bıraktığını ve orada unuttuğu öğrenildi. 

Camide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim” - 1. Resim

MUHAFAZA EDİLİYOR

Başka bir vatandaş tarafından görülen protez dişler camii yönetimine teslim edildi. Sahibi aranan dişler cami içinde muhafaza ediliyor.

Camide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim” - 2. Resim

“BİR HAFTADIR DURUYOR, KİMSE DİŞİNİ ARAMADI!”

Cami cemaati Muammer Baysal konuyla alakalı, "İnsanın dikkatini çekiyor, insan böyle dişinin kaybolduğunu fark etmeyecek kadar demek ki zaaftadır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bulunduğu zaman da herhalde hocalarımız ulaştırmaya çalışacaktır. Ben de ilk okuduğumda dikkatimi çekti. İnşallah bulunur, sahibine teslim edilir. Bir haftadır falan duruyor bu. Ben böyle bir olay görmedim. Saat unutulabilir, ani çıkartır unutabilir. Ağzından çıkartıp yıkarken unutmuş olabilir. Nitekim bizim gibi etten, kemikten. Ama insan unuttuğu dişini az çok tahmin edip oralarda araştırması iyi olur" dedi.

Camide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! “Böyle bir olay görmedim” - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı?Mondragon videosu gündem oldu! Uğurcan Çakır için özür: Son dakika kurtarışlarını severim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
La Nina bu kış kapıda ama serinlik uzakta! Kafaları karıştıran tahmin - YaşamBu kışı La Nina bile kurtaramayacak!Günümüzde lüks konutlarda var! Romalılar 1700 yıl önce bunu da yapmış - YaşamRomalılar 1700 yıl önce bunu da yapmışBaşına gelen olay sonrası dünyası yıkıldı! Erzincanlı çiftçinin 1 yıllık emeği heba oldu  - YaşamErzincanlı çiftçiye şok! 1 yıllık emeği heba olduŞırnak'ta 7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı! - Yaşam7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı!İşsizlik ve geçim sıkıntısıyla boğuşan İliç halkı madenlerinin açılmasını istiyor - Yaşamİliç halkı madenlerinin açılmasını istiyor!Metetoroloji'nin raporu şaşırttı: Bu günlere dikkat! Hem yakacak hem yağacak... - YaşamMetetoroloji'nin raporu şaşırttı: Bu günlere dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...