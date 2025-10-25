Fırtına sonrası tanınamaz hale geldi! Sahil boyunca örtü gibi kapladı
Balıkesir'e bağlı Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası, kıyıda bağlı teknelere zarar verirken sahili odun parçaları ve yosunlarla doldurdu. Öte yandan vatandaşların da, sahildeki odun parçalarını yakmak için topladığı öğrenildi.
Balıkesir'e bağlı Edremit Körfezi'nde etkili olan lodosun etkisiyle dalgalar, büyük ağaç gövdelerini sahile sürükledi.
KÖRFEZ TANINAMAZ HALE GELDİ
Kıyıda bağlı tekneler zarar de zarar gördü. İki balıkçı teknesi lodos fırtınası nedeniyle battı.
Akçay Altınkum Mahallesi sahili, fırtınanın etkisiyle tamamen yosun ve odun parçalarıyla kaplandı.
Öte yandan vatandaşların da, sahildeki odun parçalarını yakmak için topladığı öğrenildi.
