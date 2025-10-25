Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Fırtına sonrası tanınamaz hale geldi! Sahil boyunca örtü gibi kapladı

Fırtına sonrası tanınamaz hale geldi! Sahil boyunca örtü gibi kapladı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'e bağlı Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası, kıyıda bağlı teknelere zarar verirken sahili odun parçaları ve yosunlarla doldurdu. Öte yandan vatandaşların da, sahildeki odun parçalarını yakmak için topladığı öğrenildi.

Balıkesir'e bağlı Edremit Körfezi'nde etkili olan lodosun etkisiyle dalgalar, büyük ağaç gövdelerini sahile sürükledi.

Fırtına sonrası tanınamaz hale geldi! Sahil boyunca örtü gibi kapladı - 1. Resim

Fırtına sonrası tanınamaz hale geldi! Sahil boyunca örtü gibi kapladı - 2. Resim

KÖRFEZ TANINAMAZ HALE GELDİ

Kıyıda bağlı tekneler zarar de zarar gördü. İki balıkçı teknesi lodos fırtınası nedeniyle battı.

Akçay Altınkum Mahallesi sahili, fırtınanın etkisiyle tamamen yosun ve odun parçalarıyla kaplandı.

Fırtına sonrası tanınamaz hale geldi! Sahil boyunca örtü gibi kapladı - 3. Resim

Öte yandan vatandaşların da, sahildeki odun parçalarını yakmak için topladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

