Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Balıkesir'i fırtına vurdu! Bir tekne battı, iş yerleri zarar gördü

Balıkesir'i fırtına vurdu! Bir tekne battı, iş yerleri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fırtına, Balıkesir, Edremit, Tekne Kazası, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle 2 balıkçı teknesi battı. Balıkçılar ve mahalle sakinleri, batan ve hasar gören teknelerini kurtarmak için çaba gösterdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran lodos Edremit Körfezi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Güre Mahallesi sahilindeki 2 balıkçı teknesi, lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar nedeniyle battı.

Balıkesir'i fırtına vurdu! Bir tekne battı, iş yerleri zarar gördü - 1. Resim

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Balıkçılar ve mahalle sakinleri, batan ve hasar gören teknelerini kurtarmak için çaba gösterdi.

Fırtına nedeniyle kıyı şeridinde hasar oluştuğu, bazı işletmelerin masa ve sandalyelerinin rüzgarın etkisiyle devrildiği öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Halen Edremit Kaz Dağları üzerinde devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak şiddetli yer yer aşırı (75-100 kg/m2) şeklinde yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mahkemeden “Sızıntı yok, şifre gaspı var” kararı: ÖSYM öğrenciyi mağdur etmeyecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafikte taviz yok! Bunu yapan 60 gün men edilecek - YaşamBunu yapan 60 gün men edilecekİstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat - YaşamMeteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!Türk Yıldızları Edirne'de uçtu, görenler mest etti! Asıl gösteri pazar günü - YaşamTürk Yıldızları Edirne'de uçtu, görenler mest etti! Asıl gösteri pazar günü35 ülke gezen Amerikalı David Davis'in son durağı Yüksekova oldu - Yaşam35 ülke gezen Amerikalı David Davis'in son durağı Yüksekova!Talep patladı, ne budama istiyor ne gübre… Çiftçiler kazancından çok memnun - YaşamTalep patladı, ne budama istiyor ne gübre… Çiftçiler kazancından çok memnunÜnlü tatil kenti Bodrum'un sadece 10 günlük suyu kaldı! "Acil önlemler alınması gerekiyor" - YaşamÜnlü tatil kentinin sadece 10 günlük suyu kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...