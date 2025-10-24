Balıkesir'i fırtına vurdu! Bir tekne battı, iş yerleri zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran lodos Edremit Körfezi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Güre Mahallesi sahilindeki 2 balıkçı teknesi, lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar nedeniyle battı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Balıkçılar ve mahalle sakinleri, batan ve hasar gören teknelerini kurtarmak için çaba gösterdi.

Fırtına nedeniyle kıyı şeridinde hasar oluştuğu, bazı işletmelerin masa ve sandalyelerinin rüzgarın etkisiyle devrildiği öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: