Kocaeli'de Eskihisar-Yalova hattında sefer yapan feribottan denize düşen bir kişi, durumu fark eden başka bir yolcunun suya atlayarak müdahale etmesi sayesinde kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskihisar-Yalova seferini yapan arabalı vapurdaki bir kişi denize düştü.

YOLCULARDAN BİRİ ANINDAN PEŞİNDEN ATLADI

Durumu fark eden bir yolcu da denize atlayarak suda çırpınan kişiyi su yüzeyinde tutmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, iki kişiyi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denizdeki kişilerin kurtarılma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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