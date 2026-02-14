Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş sevgilisi ile çok mutlu olduğunu belirterek, ekipleri meşgul etti. Operatörün "Nasıl yardımcı olabilirim?" sorusuna, "Ne bileyim bir pasta getir" demesi üzerine operatör tarafından hattın meşgul edilmemesi için çağrı sonlandırıldı. Şahsa para cezası yazıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Sevgililer Gününde Hatırlatma" uyarısı yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notu düştü.

1.882 TL CEZA KESİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden vatandaşa Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığını vurgulayarak, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çekerek bu tür asılsız ihbarların, gerçek ihbarda kurtarılması muhtemel bir cana neden olabileceğini söylediler.

112 acil çağrı merkezini arayıp pasta istedi! Pes dedirten harekete ceza

Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan o diyalog:

-Acil Çağrı Merkezi.

-İyi akşamlar, kolay gelsin.

-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

-Evet.

-112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

-112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

-Yok.

-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.

