İran’dan dünya enerji piyasalarını sarsacak bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, ülke yönetiminin karar alması halinde Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD ile gerilim sürerken Basra Körfezi’nde tatbikat başlayan İran ordusundan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, ülke yönetiminin karar alması halinde Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya hazır olduklarını söyledi.

"KARAR DEVLET BÜYÜKLERİNİN"

Hürmüz Boğazı’nda devam eden askeri tatbikat sırasında İran devlet televizyonuna konuşan Tengsiri, boğazın kapatılıp kapatılmayacağı sorusuna cevap verdi. "Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı devletin büyüklerine aittir. Ben bir asker olarak büyüklerimiz böyle bir karar alırsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu söylüyorum." dedi.

BASRA KÖRFEZİ’NDE ASKERİ HAREKETLİLİK

ABD yönetiminin İran’a yönelik saldırı tehditleri ve Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgedeki askeri varlığını artırması üzerine İran, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat başlattı.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN KRİTİK?

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik geçiş noktası. İran, ABD ile muhtemel bir savaş durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini daha önce de dile getirmişti.

