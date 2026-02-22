Arsuz-İskenderun yolunda durdurulan kamyonetin hayvan gübresiyle gizlenmiş bölmesinde 19 düzensiz göçmen çıktı. Olayla bağlantılı 2 organizatör tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 20 Şubat günü Arsuz-İskenderun yolu üzerinde durdurulan açık kasa kamyonette detaylı arama yapıldı.

Polisi şoke eden olay! Hayvan dışkısının altından insanlar çıktı

HAYVAN DIŞKISI İLE KAMUFLE ETMİŞLER

Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesi polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıktı.

19 KAÇAK YAKALANDI

Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

