Fenerbahçe'de başkanlık seçimine bir ay kala Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladı. Daha önce 2 defa kongrede yendiği Yıldırım'a yeniden rakip olup olmayacağı merak konusu olan eski başkanlardan Ali Koç cephesinde sıcak bir bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olmasından sonra gözler Ali Koç'a çevrildi. Eski başkan Koç, çevresinden gelen adaylık baskısına rağmen kararını değiştirmedi.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a karşı 2018 ve 2024 seçimlerinde başkanlık yarışını kazanmıştı.

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür', "Sayın Ali Koç’a yakın birkaç değerli isimle görüştüm. Sayın Koç an itibarıyla aday olmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

DESTEK VERMEYECEK

Başkanlık koltuğunu Eylül 2025'te Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, Yıldırım'ın yanı sıra Hakan Safi'nin de yarışacağı seçim öncesi herhangi bir başkan adayını da işaret etmeyeceği belirtildi.

