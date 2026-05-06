Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası gözler Ali Koç'ta: Seçim kararını verdi
Fenerbahçe'de başkanlık seçimine bir ay kala Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladı. Daha önce 2 defa kongrede yendiği Yıldırım'a yeniden rakip olup olmayacağı merak konusu olan eski başkanlardan Ali Koç cephesinde sıcak bir bir gelişme yaşandı.
Spor 50 dk önce
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç'un aday olmayı düşünmediği belirtildi.
- Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek.
- Aziz Yıldırım, genel kurulda başkan adayı olduğunu duyurdu. Bir diğer eski başkan Ali Koç ise çevresinden gelen baskıya rağmen aday olmayı düşünmüyor.
- Ali Koç'un an itibarıyla aday olmayı düşünmediği ortaya çıktı.Koç'un, seçim öncesi herhangi bir başkan adayını da işaret etmeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olmasından sonra gözler Ali Koç'a çevrildi. Eski başkan Koç, çevresinden gelen adaylık baskısına rağmen kararını değiştirmedi.
"ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR"
Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür', "Sayın Ali Koç’a yakın birkaç değerli isimle görüştüm. Sayın Koç an itibarıyla aday olmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.
DESTEK VERMEYECEK
Başkanlık koltuğunu Eylül 2025'te Sadettin Saran'a devreden Ali Koç'un, Yıldırım'ın yanı sıra Hakan Safi'nin de yarışacağı seçim öncesi herhangi bir başkan adayını da işaret etmeyeceği belirtildi.
