ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili final iddiaları gündeme geldi. Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dönem dizisinin yeni sezon planlaması ve ekran macerasının geleceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Bozdağ Film imzası taşıyan Kuruluş Orhan dizisi için final kararı alındığı öne sürüldü. Çarşamba akşamları yayınlanan ve dönem dizileri arasında dikkat çeken yapımlar arasında yer alan dizinin, sezon sonunda ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Kulislerden gelen son bilgiler sonrası izleyiciler “Kuruluş Orhan final mi yapıyor?” sorusuna cevap aramaya başladı.

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ?

ATV’de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin final yapacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi bu sezon final yapacak.

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapım, yayın hayatı boyunca özellikle dönem dizisi izleyicisinin dikkatini çekmişti. Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğunda oturduğu proje, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Orhan Bey’in hikayesini merkeze alıyordu.

KURULUŞ ORHAN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin final yapma nedenine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak iddialara göre yapımın ikinci sezon planlamasının iptal edilmesi ve yeni projelere ağırlık verilmesi bu kararda etkili oldu.

Bozdağ Film’in yeni sezonda ATV için “Aşk ve Taht” isimli yeni bir projeye hazırlandığı belirtiliyor. Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda yer alacağı dizinin yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olması bekleniyor.

KURULUŞ ORHAN KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin 26. bölümde final yapması planlanıyor. Yapım ekibinden resmi doğrulama gelmese de televizyon sektörüne yakın kaynaklar final bölümünün sezon bitmeden yayınlanacağını öne sürüyor.

Dizinin final tarihiyle ilgili net takvim henüz paylaşılmadı. Ancak mevcut yayın planına göre Kuruluş Orhan’ın haziran ayının ilk haftalarında ekran macerasını tamamlaması bekleniyor.

