Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenerek büyük hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş'ta Asbaşkan Murat Kılıç, siyah beyazlı taraftarların istifaya davet ettiği Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkında açıklama yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Başkan Adalı ve Sergen Yalçın aleyhine tezahüratta bulundu.

YALÇIN İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Siyah beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek istifaya devet etmiş ve tribünlerden su şişesi atılmıştı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" sözleriyle görevi bırakabileceğini sinyalini vermişti.

Sergen Yalçın

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

A Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geleceğine ilişkin açıklama yaparak soru işaretlerini son verdi. Yola Yalçın ile devam edeceklerini belirten Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer planlamasının ise Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde sürdürüldüğü öğrenildi.

"TARAFTARIMIZ BIRAKMAMIZI İSTİYORSA BIRAKIRIZ"

Konyaspor mağlubiyeti sonrası taraftarın hem kendisini hem de yönetimi istifaya davet etmesine ilişkin konuşan Sergen Yalçın, "Başarısızlıkta sorumluluğu benim ve yönetimin alması normal. 2 hafta var. 2 haftada bırakıp gitmek olmaz. 2 maçı oynamak durumdayız. Taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız. Ondan şüpheleri olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

