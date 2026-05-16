Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ya "Otel videoların elimizde" denilerek 300 bin dolarlık şantaj yapıldı. Doğulu, şantaj nedeniyle "Can güvenliğim yok" diyerek adliyenin yolunu tuttu.

Türk pop müziğine damga vurmuş isimlerden olan Kenan Doğulu, telefonuna gelen "Otel videoların elimizde! 300 bin doları (yaklaşık 14 milyon TL) gönderdiğimiz hesap numarasına yatırmazsan savaşmak zorunda kalırız" mesajıyla hayatının şokunu yaşadı.

"SAVAŞMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Kenan Doğulu'nun telefonuna bilinmeyen bir numaradan gelen mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadeleri yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü şarkıcı, tehdit ve şantajın ardından "Can güvenliğim yok" diyerek adliyenin yolunu tuttu ve şikayetçi oldu.

DOSYAYA TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti. Yürütülen titiz çalışmaların ardından emniyet güçleri hattın yabancı menşeli olduğunu, şüphelinin kimliğinin tespit edilemediğini raporladı. Savcılık tarafından suç unsurunun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin kimliğinin bulunamaması nedeniyle dosyaya takipsizlik verildi.

Verilen takipsizlik kararının ardından gözler Kenan Doğulu cephesine çevrilirken, ünlü popçunun hukuki mücadelesini devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu oldu.

