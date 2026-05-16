İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına rağmen, İsrail tekrar Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail’in ülkenin güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. İsrail ordusundan saldırının hedefine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

ATEŞKES 45 GÜN DAHA UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan’da duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada ise İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiği belirtilerek "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" denilmişti.

