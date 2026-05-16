Bursa'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde sürücülere çeşitli ihlaller gerekçesiyle toplam 500 bin lira ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde eş zamanlı trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, çok sayıda araç durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Bursa'da saatler içinde yarım milyonluk ceza kesildi

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücü hakkında işlem yapılırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Ayrıca, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücünün de sürücü belgesine el konuldu.

500 BİN TL CEZA KESİLDİ

Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği uygulamalarda toplam 500 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

