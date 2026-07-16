Geçtiğimiz ay 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayan İngiltere’den yeni bir adım daha geldi. İngiltere İletişim Ofisi, çocuk güvenliği konusunda TikTok hakkında soruşturma başlattı.

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, İngiltere’nin radarına girdi. İngiltere İletişim Ofisi, TikTok hakkında çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla soruşturma açtı.

Buna göre ofis, TikTok'un bir kullanıcının çocuk olup olmadığını tespit etmeye yönelik önlemlerinin yeterli olup olmadığını, zararlı içeriklere erişimin önlenip önlenmediğini inceleyecek.

16 yaş altına sosyal medya yasaklanmıştı! İngiltere’den TikTok’a soruşturma

16 YAŞ ALTINA YASAKLANMIŞTI

Ofis, geçtiğimiz mayıs ayında TikTok'un İngiltere'deki çocukları zararlı çevrimiçi içeriklerden korumaya yönelik yetersiz kaldığını belirtmişti. Geçtiğimiz ay 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımının tamamen yasaklandığı İngiltere'de, oyun ve canlı yayın platformlarına da çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

16 yaş altına sosyal medya yasaklanmıştı! İngiltere’den TikTok’a soruşturma

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan TikTok, herhangi bir ihlalde bulunduğu iddiasını reddederken, şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan platform kuralları ve gelişmiş yaş tahmin teknolojileriyle, sektörün önde gelen şirketleriyle uyumlu şekilde yaşa uygun deneyimleri sıkı biçimde uyguluyoruz. Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden eminiz ve bunu göstermek için İletişim Ofisi ile iş birliği yapacağız.

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