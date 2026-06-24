Sosyal medya platformu TikTok'ta yumuşak oyuncakların mikrodalgada ısıtılmasını öneren tehlikeli bir akım, Avustralya'da 10 yaşındaki bir çocuğa kabusu yaşattı. Isınan plastik oyuncağın içindeki sıvının yüzüne patlamasıyla faciayı yaşayan talihsiz çocuğun yüzü ve ellerinde ciddi yanıklar oluşurken, uzmanlardan bu akıma ilişkin kritik uyarılar geldi.

TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda yayılan yeni bir trend, çocukları tehlikeli bir deneyin içine sürüklüyor. Çocukları, popüler squishy (stres oyuncağı) adı verilen oyuncakları yumuşatmak için mikrodalga fırına koymaya yönlendiren yeni bir trend, Avustralya'da büyük bir trajediye yol açtı. Avustralya’da yaşayan 10 yaşındaki Violet Zerbst, sertleşen oyuncağını yumuşatmak isterken faciayı yaşadı.

İÇİNDEKİ SIVI YÜZÜNE PATLADI

Sosyal medyada gördüğü yöntemi denemek isteyen 10 yaşındaki çocuk, oyuncağı mikrodalgaya koyarak 30 saniye boyunca ısıttı, ardından eline alıp sıkmaya başladı. Bu sırada içindeki sıcak sıvı aniden patladı.

TikToktaki ısıtma akımı kabusu yaşattı! Oyuncak yüzüne patladı, neye uğradığını şaşırdı

YÜZÜ, ELLERİ , DUDAKLARI VE AĞZI YANDI

Patlayan oyuncaktan çıkan aşırı sıcak sıvı Violet’in yüzüne, dudaklarına ve ağzına sıçradı. Küçük kız büyük acı yaşarken yüzündeki derinin soyulduğunu hissettiğini söyledi. Ailesi hemen müdahale ederek Violet’in yüzünü soğuk suyun altında tuttu ve ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk, ağır yanıkları nedeniyle bir hafta boyunca tedavi gördü.

TikToktaki ısıtma akımı kabusu yaşattı! Oyuncak yüzüne patladı, neye uğradığını şaşırdı

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Yanık uzmanları, bu tür oyuncakların kesinlikle mikrodalgaya konulmaması gerektiğini belirtti. Doktorlar, böyle bir durumda yanık bölgesinin en az 20 dakika boyunca soğuk akan su altında tutulması gerektiğini, ancak buz kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Violet ve ailesi yaşadıkları olayı paylaşarak diğer çocukların aynı hatayı yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Uzmanlar ise sosyal medyada hızla yayılan bu tür akımların çocuklar için ciddi tehlike oluşturabileceği konusunda aileleri dikkatli olmaya çağırıyor.

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