Çin’de estetik amaçlı göz kapağı ameliyatı olan bir kadın, operasyon sonrası gözlerini tamamen kapatamaz hale geldi. Altı yıldır gözleri açık uyumak zorunda kalan kadın, yaşadığı acının yanı sıra, kendisini ameliyat eden sahte doktorla yaptığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle, tazminat ödemeye mahkum edildi.

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinde yaşayan Wang soyadlı kadın, Haziran 2020’de çift göz kapağı estetiği yaptırmak için Meixi Kozmetik Cerrahi Kliniği’ne başvurdu. Operasyon için yaklaşık 12 bin yuan ödeyen Wang, aynı gün taburcu edildi. Ancak ameliyatın ardından şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Kendisine ağrıların normal olduğu ve kısa sürede geçeceği söylense de kadının durumu giderek kötüleşti.

GÖZ KAPAKLARI DIŞA DÖNMEYE BAŞLADI

Zamanla göz kapakları dışa doğru dönmeye başlayan Wang’ın gözlerinden sürekli sıvı akmaya başladı. Daha sonra başvurduğu hastanede, ameliyat sırasında gözyaşı kanallarının zarar gördüğü ve operasyonun hatalı yapıldığı tespit edildi. Doktorlar, oluşan hasarın düzeltilmesi için yeni bir ameliyat önerdi.

Göz kapağı ameliyatı hayatını kararttı, bir şok da mahkemeden: Sahte doktora tazminat ödeyecek

UYURKEN BİLE GÖZÜNÜ KAPATAMAZ HALE GELDİ

Yanlış işlemin düzeltilmesi için başka bir operasyon geçirmesine rağmen Wang’ın göz kapaklarındaki hasar kalıcı oldu. Genç kadın, uyurken bile gözlerini tamamen kapatamaz hale geldi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren Meng’in tıp lisansına sahip olmadığı, kliniğin de gerekli işletme ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Wang dava açtı. Taraflar daha sonra uzlaşmaya giderek Meng’in Wang’a 850 bin yuan tazminat ödemesi konusunda anlaşma sağladı. Ancak anlaşma kapsamında Wang’ın yaşadıklarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını silmesi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmaması şart koşuldu. Şartların ihlali halinde ise 400 bin yuan ödeme yapması kararlaştırıldı.

Göz kapağı ameliyatı hayatını kararttı, bir şok da mahkemeden: Sahte doktora tazminat ödeyecek

UZLAŞMA ANLAŞMASININ İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Bir süre sonra Meng’in sosyal medyada Wang ve ailesi hakkında paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Wang da yaşadıklarını anlatan videolar yayımladı. Ancak bu paylaşımlar, uzlaşma anlaşmasının ihlali olarak değerlendirildi ve sahte doktor Meng yeniden dava açtı. Mahkeme, bu yılın başlarında sahte doktorun lehine karar vererek Wang’ın anlaşma gereği 400 bin yuan ödemesine hükmetti. Kararın yeniden incelenmesi yönündeki başvurular da reddedildi.

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