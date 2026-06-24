Bu yaz İtalya’nın dünyaca ünlü Cinque Terre bölgesini ziyaret etmeyi planlayan turistleri sıkı kurallar bekliyor. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle terlik ve uygun olmayan ayakkabılarla patikalara çıkan ziyaretçilere 2 bin 500 euroya (yaklaşık 132 bin TL) kadar para cezası uygulamaya hazırlanıyor.

İtalya’nın Ligurya kıyılarında yer alan gözde turizm merkezlerinden Cinque Terre’de, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ilginç bir karar alındı. Bölgedeki yürüyüş parkurlarında terlik, sandalet ve benzeri uygun olmayan ayakkabılarla dolaşan turistler yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

UYGUN AYAKKABI GİYMEK ZORUNLU!

People dergisinin aktardığına göre, Cinque Terre Milli Parkı tarafından 2019 yılında yürürlüğe konulan uygulama kapsamında, kaygan ve zorlu yürüyüş rotalarında uygun ayakkabı kullanımı zorunlu tutuluyor. Yetkililer, bölgedeki patikaların bazı bölümlerinin engebeli olduğunu ve yanlış ayakkabı seçiminin ciddi kazalara yol açabileceğini belirtiyor.

Ünlü tatil kasabasında yeni dönem: Parmak arası terlikle gezen yandı, rekor cezalar kapıda

Milli Park Direktörü Patrizio Scarpellini, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Bunlar zorlu yollar, bazı bölümleri dağ parkurlarına benziyor. Uygun ayakkabı giymek şart” ifadelerini kullanmıştı. Denetimler sırasında terlik veya sandaletle yürüyüş yaptığı tespit edilen ziyaretçilere 2 bin 500 euroya (yaklaşık 132 bin TL) kadar para cezası kesilebilecek. Bölge genelinde yerleştirilen bilgilendirme afişleriyle turistler hem kurallar hem de muhtemel cezalar konusunda uyarılacak.

Ünlü tatil kasabasında yeni dönem: Parmak arası terlikle gezen yandı, rekor cezalar kapıda

Yetkililer ayrıca ziyaretçilere güneş kremi, şapka, yürüyüş ayakkabısı, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlarını yanlarında bulundurmalarını tavsiye ediyor. Cinque Terre’de yalnızca ayakkabı kuralları değil, yoğunluğu azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler de uygulanıyor. Kalabalığın önüne geçmek amacıyla bazı popüler yürüyüş rotalarında tek yönlü geçiş sistemi devreye alındı.

Özellikle Monterosso-Vernazza parkurunda, yoğun günlerde sabah 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ziyaretçiler güzergâhı yalnızca tek yönde kullanabiliyor. Yetkililer, hem güvenliği artırmak hem de doğal alanları korumak için bu uygulamaların devam edeceğini belirtiyor.

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