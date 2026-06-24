İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı şaşkınlık duyduğunu söyledi. Meloni, yaşanan gerilime rağmen İtalya’nın ABD ve Avrupa Birliği arasındaki dengeyi koruyan dış politika çizgisini sürdüreceğini vurgulayarak, tartışmayı sürdürme niyetinde olmadığını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından kendisi hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Trump’ın, Meloni’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için ‘yalvardığını’ öne sürmesi iki lider arasında gerilime yol açarken, İtalyan lider söz konusu ifadelerin kendisini şaşırttığını belirtti.

“TRUMP’IN SÖYLEDİKLERİ BENİ ŞAŞIRTTI”

İtalyan haber ajansı ANSA’ya konuşan Meloni, Trump’ın iddialarını daha önce de reddettiğini hatırlatarak, “Trump’ın söyledikleri beni gerçekten şaşırttı. Bunu söylerken son derece samimiydim” dedi.

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"TARTIŞMAYI SÜRDÜRME NİYETİM YOK"

Yaşanan tartışmaların ardından ortaya çıkan haberleri ve sosyal medyadaki yorumları takip ettiğini belirten Meloni, bazı değerlendirmelerde kendisinin kararlı bir duruş sergilediğinin görüldüğünü ifade etti. Konunun daha fazla büyütülmesini istemediğini söyleyen Meloni, “Bu tartışmayı sürdürme niyetinde olmadığımı daha önce de söyledim” ifadelerini kullandı.

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"FİKRİMİ DEĞİŞTİRMİYORUM"

Öte yandan bu konudaki sözlerinin arkasında durduğunu ifade eden İtalya Başbakanı, "Fikrimi değiştirmiyorum, tamam mı? Fikrimi değiştirmiyorum. Tüm bu analizleri okuyorum, şöyle soruyorlar: "İtalya'nın dış politikası şimdi ne olacak? Son 80 yıldır olduğu gibi aynı dış politika olacak. Birleşik Devletler ile Avrupa arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu koruma konusundaki görüşümü değiştirmedim." dedi.

TRUMP, İRAN ÜZERİNDEN HEDEF ALMIŞTI

Trump ise hafta sonu yaptığı açıklamada, Meloni’yi İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik girişimlere destek vermemekle eleştirmişti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İtalya’nın ve Meloni’nin İran’ın oluşturduğu nükleer tehditle ilişki kurmayı düşünmemesi gerektiğini savunmuştu.

Son günlerde karşılıklı açıklamalarla tırmanan gerilimde Meloni, Trump’ı “anlamsız” ve “sebepsiz saldırılar” yapmakla suçlamıştı.

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“İTALYA’NIN DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİ DEĞİŞMEYECEK”

Tüm tartışmalara rağmen Meloni, İtalya’nın dış politika önceliklerinde bir değişiklik olmayacağını vurguladı. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki güçlü ilişkinin Batı’nın temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Meloni, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeniden normal seyrine dönmesini umduğunu söyledi.

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ABD’nin Roma Büyükelçiliği tarafından 4 Temmuz’da düzenlenecek ABD Milli Günü Resepsiyonu’na İtalyan hükümetinin katılacağını da açıklayan Meloni, “İtalya’nın dış politikası son 80 yıldaki çizgisini sürdürecektir. ABD ile AB arasındaki ilişkinin güçlü kalması, Batı’nın gücünün temel unsurudur” dedi.

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