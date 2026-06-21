ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi İran'ın nükleer programına karşı 'yeterince duyarlı olmamakla' suçladı. İkili arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki söz düellosu sürüyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'yi İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda yeterince hassas davranmamakla eleştirdi.

"HİÇ HOŞ DEĞİL"

Trump açıklamasında, NATO için büyük harcamalar yaptıklarını belirterek, İtalya'nın İran kaynaklı nükleer tehdit karşısında gereken ilgiyi göstermediğini savundu. ABD'nin uzun yıllardır İtalya'nın güvenliği için önemli katkılar sağladığını ifade eden Trump, "Ama onlar, sınandığımızda bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller. Hiç hoş değil" dedi.

İKİ LİDER ARASINDA 'FOTOĞRAF' ATIŞMASI

İki lider arasındaki gerilim, G7 Zirvesi'nde çekilen bir fotoğraf üzerinden başlayan tartışmanın ardından daha da büyüdü.

Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği demeçte, Fransa'da düzenlenen Zirve kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım" ifadelerini kullanmıştı. Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını vermişti.

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım" ifadelerine yer vermişti.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı" cevabını vermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası