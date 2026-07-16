Fındığa alternatif ürün arayışıyla yaban mersini üretimine başlayan üniversite öğrencisi Bilal Köse'nin bahçesi, hasat döneminde yoğun ilgi görüyor. Doğal üretim yapılan bahçede ziyaretçiler hem hasat yapıyor hem de fotoğraf çekiyor.

Merkeze bağlı Musababa köyünde ailesiyle birlikte arazi alan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bilal Köse, bölgenin temel tarım ürünü fındığa alternatif bulmak amacıyla araştırmalar yaptı. Uzmanların tavsiyesiyle 2022 yılında yaban mersini üretimine karar veren Köse, iyi tarım uygulamalarıyla ektiği ürünlerden 3. yılın sonunda yoğun verim almaya başladı.

Hasat döneminin başlamasıyla bahçeyi ziyarete açan genç çiftçi, vatandaşlara kendi meyvelerini toplama imkanı sunuyor. Kırsal turizme de katkı sağlayan bahçeye gelen ziyaretçiler, yaban mersinlerini dalından toplarken bahçede fotoğraf çekilerek vakit geçiriyor.

Fındığa alternatif aradı, kurduğu bahçeye akın ettiler! Dalından toplayıp sepetlerini dolduruyorlar

"İYİ TARIM UYGULAMASI YAPAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, bahçeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında genç çiftçilere destek verdiklerini belirtti. Bölgede üretilen ürünlerin kırsal turizm kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştığını vurgulayan Uzun, "Bilal kardeşimiz projeden faydalanan üreticilerimizden biri. Burada üretilen ürünler kırsal turizm kanalıyla tüketicilere ulaşıyor. Bilal gibi genç çiftçilerimizi Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak destekliyoruz. İyi tarım uygulaması yapan, tarım sigortası yaptıran, modern sulama sistemlerini kullanan ve biyoteknik yöntemlerle hastalıklarla mücadele eden çiftçilerimiz bizler için çok kıymetli. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fındığa alternatif aradı, kurduğu bahçeye akın ettiler! Dalından toplayıp sepetlerini dolduruyorlar

“KENDİ SEPETLERİNİ ALIP MEYVE TOPLAMAK HOŞLARINA GİDİYOR”

Üretici Bilal Köse ise kimyasal ilaç kullanmadan tamamen doğal üretim yaptıklarını söyledi. Ziyaretçilerin bahçeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Sabah saat 09.00'dan hava kararıncaya kadar hasat etkinliklerimiz devam ediyor. 2022 yılında bu araziyi satın aldık. Fındığa alternatif ne üretebiliriz derken Düzce Üniversitesinde Emrah Çiçek hocamızla tanıştık. Sonrasında yaban mersini üretmeye karar verdik. Bu sene 3. senemiz. İlk güçlü hasat senemiz. Önümüzdeki sene tam verim alacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğümüzün destekleriyle iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapıyoruz. Kesinlikle ilaç kullanmadan, doğal ve organik ürün üretiyoruz. Son zamanlarda yaban mersini popüler bir meyve oldu. İnsanların kendi sepetini alıp meyvesini toplamak hoşuna gidiyor. Daha önce marketlerde 100 gramlık gördüğü paketleri şimdi 20 dönüm arazide ağaç dolusu görüyorlar. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Burası fotoğraf furyasına da dönüştü."

Fındığa alternatif aradı, kurduğu bahçeye akın ettiler! Dalından toplayıp sepetlerini dolduruyorlar

Bahçeyi ziyaret eden Gözde Yıldız ise dernek olarak etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Yaban mersinini dalından toplamak ayrı bir keyifti. Hem çok eğlendik hem de stres atmış olduk. Toplarken güzel fotoğraflar çekme imkanı da bulduk" dedi.

Fındığa alternatif aradı, kurduğu bahçeye akın ettiler! Dalından toplayıp sepetlerini dolduruyorlar

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