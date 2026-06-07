Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim sağlanamaması sosyal medyada gündem oldu. 6,3 milyon takipçili hesaba 7 Haziran Pazar günü öğle saatlerinden itibaren erişim sağlanamaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Dilan Polat'ın hesabı neden kapandı, erişim sorunu mu yaşanıyor

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yakın koruması olarak bilinen Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden Polat ailesine çevrildi. Olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açan Dilan Polat, kamuoyunda tepki çekmişti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına 7 Haziran Pazar günü öğle saatlerinden itibaren erişilemiyor. Peki, Dilan Polat’ın hesabı kapandı mı, neden kapandı?

Dilan Polat’ın hesabı kapandı mı, neden kapandı? Kısıtlama nedeni yasal talep

DİLAN POLAT'IN HESABI NEDEN KAPATILDI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği, "kamu düzeninin korunması" ve "genel sağlığın gözetilmesi" gerekçeleriyle erişim engeli kararı aldı.

Kararın ardından gerekli bildirimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildi. Teknik sürecin tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya platformu Meta, mahkemenin aldığı kararı uygulayarak hesabı Türkiye'ye kapattı.

Dilan Polat’ın hesabı kapandı mı, neden kapandı? Kısıtlama nedeni yasal talep

"YASAL TALEBE UYULDU"

Polat'ın hesabına girmeye çalışan kullanıcılar; "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor. Bunun nedeni, ICTA'nın bu içeriği kısıtlamamızı isteyen yasal talebine uymuş olmamızdır." uyarısıyla karşılaşıyor.

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