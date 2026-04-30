1 Mayıs'ta sağlık ocağı ve aile hekimlerinin çalışıp çalışmadığı gündeme geldi. Resmi tatil kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışma durumu ve MHRS randevu alınıp alınmadığı kontrol ediliyor. Peki, 1 Mayıs sağlık ocağı açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?

2026 yılında 1 Mayıs’ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte resmi tatil kapsamında sağlık kurumlarının çalışma durumu araştırılıyor. Özellikle sağlık ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ile aile hekimlerinin hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor.

1 MAYIS SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil kapsamında yer aldığı için sağlık ocakları bu tarihte kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri, birinci basamak sağlık hizmeti sunduğu için resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle 1 Mayıs günü vatandaşlar sağlık ocaklarından muayene, reçete yazdırma veya rutin kontroller gibi hizmetleri alamayacak.

Resmi tatil uygulaması yalnızca eğitim ve kamu kurumlarını değil, birinci basamak sağlık hizmetlerini de kapsıyor. Bu doğrultuda sağlık ocaklarında görev yapan personel de izinli sayılıyor. Vatandaşların işlemlerini tatil öncesine veya sonrasına planlaması öneriliyor.

1 Mayıs sağlık ocağı açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?

1 MAYIS AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

Aile hekimleri de 1 Mayıs resmi tatil olduğu için görev başında olmayacak. Bu tarihte Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu oluşturulamayacak ve planlı muayene işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Randevular bir sonraki iş gününe, yani Pazartesi gününe kaydırılacak.

Bununla birlikte acil sağlık hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servisleri 1 Mayıs günü de hizmet vermeyi sürdürecek. Acil durumlarda 112 Acil Sağlık ekipleri de aktif olarak görev yapacak.

1 Mayıs sağlık ocağı açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?

1 MAYIS’TA HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam eder. Ancak poliklinik hizmetleri büyük ölçüde kapalı olur.

