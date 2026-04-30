1 Mayıs resmi tatil durumu gündeme geldi. Öncesinde okulların durumu ve eğitim-öğretim takvimi araştırılıyor. Kamu kurumları ve bankaların çalışma saatleri belli olurken "Yarın okullar tatil mi, 1 Mayıs'ta dersler var mı" konuları resmi tatil takvimi ile netleşti.

2026 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte resmi tatil uygulaması kapsamında eğitim ve kamu kurumlarının çalışma düzeni netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitime ara verilirken, bankalar ve birçok kamu kurumu da gün boyunca hizmet vermeyecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitime ara verilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler 1 Mayıs Cuma günü ders başı yapmayacak. Bu durum, öğrenciler için hafta sonuyla birleşen 3 günlük bir tatil anlamına geliyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, DERSLER VAR MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş bu tarihte kapalı oluyor. Eğitim kurumları da bu kapsamda faaliyetlerine ara veriyor ve ders yapılmıyor.

Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, PTT şubeleri ve birçok kamu kurumu hizmet vermiyor. Özel sektörde ise bazı iş yerleri kapalı olurken, bazıları sınırlı hizmet sunabiliyor. Bankacılık işlemlerinde EFT gibi işlemler bir sonraki iş gününe sarkarken, FAST sistemi üzerinden para transferi devam ediyor.

1 MAYIS’TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversitelerde de benzer şekilde ders yapılmayacak. Yükseköğretim kurumlarında resmi tatil uygulaması geçerli olduğu için akademik faaliyetlere ara verilecek. Bu kapsamda hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri 1 Mayıs’ı tatil olarak değerlendirecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası