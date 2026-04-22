Kuruluş Orhan dizisinin 22 Nisan 2026 ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölüm tarihi ve yayın durumu gündemdeki yerini koruyor. İzleyiciler "Kuruluş Orhan bu akşam var mı, neden yok" sorularını araştırıyor. 40. bölüm tarihi yapımdan gelen açıklamalarla netleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi, 22 Nisan Çarşamba akşamı yayın akışında yer almadı. Yayın akışında yaşanan değişiklikle birlikte dizinin yerine Galatasaray-Gençlerbirliği Türkiye Kupası çeyrek final maçı yer aldı. Bu gelişme sonrası dizinin 40. bölüm tarihi ve yayın planına dair detaylar yeniden gündeme geldi.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Orhan dizisi 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Yayın saatinde Galatasaray-Gençlerbirliği Türkiye Kupası çeyrek final maçı ekrana gelecek. Maçın ardından dizinin tekrar bölümü ekranda olacak.

KURULUŞ ORHAN NEDEN YOK?

Kuruluş Orhan dizisi, ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması nedeniyle ekrana gelmiyor. Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadele, dizinin yayın saatinde canlı olarak ekranlara getirildi.

Futbol karşılaşmalarının yayın hakları kapsamında yapılan bu tür değişiklikler, televizyon kanallarının yayın akışında zaman zaman farklılıklar oluşturabiliyor. Bu nedenle Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü bir hafta ertelenmiş oldu.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? (40. BÖLÜM)

Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün 29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümü, kaldığı yerden hikayeyi devam ettirecek.

Yeni bölüm tarihiyle birlikte dizinin yayın takvimi yeniden normal seyrine dönecek. İzleyiciler, özellikle son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümü merakla bekliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde Sultan Orhan ile Asporça’nın nikahı saraydaki dengeleri değiştirdi. Nilüfer’in yaşadığı duygusal kırılma ve bu evliliğe verdiği tepki, hikayede önemli bir çatışma oluşturdu. Orhan ile Nilüfer arasındaki gerilim yeni bölümde de etkisini sürdürecek gibi görünüyor.

Öte yandan Şahinşah ve Demirhan’ın planları, Orhan’ın hedeflerini zorlaştırmaya devam ediyor. Yiğit’in intikam arayışı ve yaklaşan büyük mücadeleler, dizinin yeni bölümünde aksiyonun dozunu artıracak gelişmeler arasında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2026

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

19:45 - Kupa Günlüğü

20:30 - Galatasaray - Gençlerbirliği

22:40 - Kuruluş Orhan(Tekrar)

