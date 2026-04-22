22 Nisan 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam dizilerin yeni bölüm durumu, kanalların güncel program listesiyle birlikte netlik kazanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümleri ekrana gelmeyen Yeraltı, Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. İşte, 22 Nisan TV yayın akışı...

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?

22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı televizyon yayın akışına bakıldığında, dizilerin yeni bölüm durumunun kanallara göre farklılık gösterdiği görülüyor. Kanal D ekranlarında saat 20.00’de Eşref Rüya ve NOW TV'de Yeraltı yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

ATV ekranlarında ise dizi yerine Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi olan Galatasaray - Gençlerbirliği maçı yayınlanacak. TV8’de Survivor yeni bölümüyle ekrana gelecek.

YERALTI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

NOW TV yayın akışında yer alan Yeraltı dizisi, yeni bölümüyle 22 Nisan akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda bu akşam 12. bölümün ekrana geleceği öğrenildi.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi, 22 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Yayın akışında yer alan dizi 41. bölümüyle ekrana gelecek. Nisan'ın hamileliği, Eşref'in gerçekleri öğrenmesiyle dizide yaşanacaklar izleyicinin odağında.

22 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya/Yeni Bölüm

STAR TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği

SHOW TV

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:55 Beni Böyle Sev

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:45 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Truman Show | Yabancı Sinema

NOW

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yeraltı

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yeraltı/Yeni Bölüm

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

