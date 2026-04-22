Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? 22 Nisan TV yayın akışı (Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan)
22 Nisan 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam dizilerin yeni bölüm durumu, kanalların güncel program listesiyle birlikte netlik kazanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümleri ekrana gelmeyen Yeraltı, Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. İşte, 22 Nisan TV yayın akışı...
Televizyon izleyicileri, 22 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek dizi ve programları merak ediyor. Özellikle Yeraltı, Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın yeni bölümlerinin olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?
22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı televizyon yayın akışına bakıldığında, dizilerin yeni bölüm durumunun kanallara göre farklılık gösterdiği görülüyor. Kanal D ekranlarında saat 20.00’de Eşref Rüya ve NOW TV'de Yeraltı yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
ATV ekranlarında ise dizi yerine Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi olan Galatasaray - Gençlerbirliği maçı yayınlanacak. TV8’de Survivor yeni bölümüyle ekrana gelecek.
YERALTI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
NOW TV yayın akışında yer alan Yeraltı dizisi, yeni bölümüyle 22 Nisan akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda bu akşam 12. bölümün ekrana geleceği öğrenildi.
EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi, 22 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Yayın akışında yer alan dizi 41. bölümüyle ekrana gelecek. Nisan'ın hamileliği, Eşref'in gerçekleri öğrenmesiyle dizide yaşanacaklar izleyicinin odağında.
22 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya/Yeni Bölüm
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:55 Beni Böyle Sev
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:45 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Truman Show | Yabancı Sinema
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı/Yeni Bölüm
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026