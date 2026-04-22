Kuruluş Orhan yayın akışından çıkarıldı! Nedeni ortaya çıktı
ATV ekranlarında yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinin bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Kanalın yayın akışına göre dizinin saatinde Galatasaray–Gençlerbirliği karşılaşmasının ekrana geleceği öğrenildi.
Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı olan Kuruluş Orhan’ın bu hafta yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Her hafta düzenli olarak ekrana gelen diziyi göremeyen izleyiciler, “Kuruluş Orhan bu hafta yok mu?” sorusuna cevap aramaya başladı.
Son olarak 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide, Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz başrolleri paylaşıyor. Yeni bölüme ilişkin araştırmalar sürerken, dizinin bu hafta yayınlanmayacağı netlik kazandı.
YERİNE GALATASARAY–GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI EKRANDA
Edinilen bilgiye göre Kuruluş Orhan bu akşam (22 Nisan) ekranlara gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde Galatasaray–Gençlerbirliği mücadelesi canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmanın ATV ekranlarında, ana haber bülteninin ardından saat 20.30’da yayınlanacağı bildirildi.
KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
“Kuruluş Orhan”ın yeni bölümünün ise 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2026
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
19:45 - Kupa Günlüğü
20:30 - Galatasaray - Gençlerbirliği
22:40 - Kuruluş Orhan
02:00 - Ateş Kuşları
05:00 - Bir Küçük Gün Işığı