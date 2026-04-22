ATV ekranlarında yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinin bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Kanalın yayın akışına göre dizinin saatinde Galatasaray–Gençlerbirliği karşılaşmasının ekrana geleceği öğrenildi.

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı olan Kuruluş Orhan’ın bu hafta yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Her hafta düzenli olarak ekrana gelen diziyi göremeyen izleyiciler, “Kuruluş Orhan bu hafta yok mu?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Son olarak 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide, Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz başrolleri paylaşıyor. Yeni bölüme ilişkin araştırmalar sürerken, dizinin bu hafta yayınlanmayacağı netlik kazandı.

YERİNE GALATASARAY–GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI EKRANDA

Edinilen bilgiye göre Kuruluş Orhan bu akşam (22 Nisan) ekranlara gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde Galatasaray–Gençlerbirliği mücadelesi canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmanın ATV ekranlarında, ana haber bülteninin ardından saat 20.30’da yayınlanacağı bildirildi.

Kuruluş Orhan yayın akışından çıkarıldı! Nedeni ortaya çıktı

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

“Kuruluş Orhan”ın yeni bölümünün ise 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2026

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

19:45 - Kupa Günlüğü

20:30 - Galatasaray - Gençlerbirliği

22:40 - Kuruluş Orhan

02:00 - Ateş Kuşları

05:00 - Bir Küçük Gün Işığı

