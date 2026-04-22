Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da, arıcılığın geleceğini güçlendirmek için arıcılara ana (kraliçe) arı üretim eğitimi verildi. Arıcılar, aldıkları eğitim kapsamında hem kendi ana arılarını üretecek, hem de satışını yapabilecek. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, "İlimizde yaklaşık 600 bin kovan, 3 binden fazla arıcı ve 18 bin tonun üzerinde bal üretimi bulunuyor. Amacımız ana arı üretimini de artırarak bu gücü daha ileriye taşımak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında kentteki 30 arıcıya ana arı üretim kursu verildi. Teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler, ana arı yetiştiriciliğinin tüm süreçlerini sahada birebir öğrenme fırsatı buldu.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından arıcılar, kendi ana arılarını üretebilecek ve gerekli izinleri almaları halinde ticari olarak ana arı satışı da yapabilecek. Eğitim programı ile Ordu'da ana arı üretiminin artması, arıcılık sektörünün daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Arıcıya 'altın' fırsat! Bakanlık onaylı projede ilk adımlar atıldı

"AMACIMIZ BU GÜCÜ DAHA İLERİYE TAŞIMAK"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kursa 30 arıcının katıldığını belirterek, eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak sürdüğünü söyledi. Ordu'nun arıcılıkta Türkiye'nin lider ili konumunda olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "İlimizde yaklaşık 600 bin kovan, 3 binden fazla arıcı ve 18 bin tonun üzerinde bal üretimi bulunuyor. Amacımız ana arı üretimini de artırarak bu gücü daha ileriye taşımak. Kursiyerlerimiz edindikleri bilgilerle hem kendi ana arılarını üretecek hem de izin alarak ticari faaliyet gösterebilecek." dedi.

"TÜM AŞAMALAR HEM TEORİK HEM UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLİYOR"

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ise eğitimlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütüldüğünü ifade etti. Türkiye genelinde benzer kursların düzenlendiğini kaydeden Cınbırtoğlu, "Ana arı yetiştiriciliği talimatnamesi kapsamında yürütülen kurslarımızda, arıcılarımıza yüksük yapımından ana arı transferine kadar tüm aşamalar hem teorik hem uygulamalı olarak öğretiliyor." diye konuştu.

Kursiyerler de eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, aldıkları bilgiler sayesinde kendi ana arılarını üretebileceklerini ve bu durumun üretimlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

